ООО «СамараТрансСтрой» отсудило у мэрии более 10 млн рублей долга за трамвайные пути

Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с департамента градостроительства Самары около 10,3 млн руб. в пользу ООО «СамараТрансСтрой». Это сумма долга по договору реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Трамвайная линия в указанном районе строилась с осени 2016 года. По муниципальному контракту, кроме основных работ, потребовалось провести дополнительные на сумму более 10 млн руб. Субподрядчик в лице АО «ВТС Метро» их выполнил, а потом взыскал указанную сумму с ООО «СамараТрансСтрой» через суд. Аналогичным образом подрядчик в итоге получил эти же деньги с мэрии.

Георгий Портнов