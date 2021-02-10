В шести школах Татарстана обнаружили просроченные продукты

Управление Роспотребнадзора обнаружило продукты с истекшим сроком годности в шести школах Татарстана. Об этом сообщила начальник отдела управления Гузалия Фомичева на заседании профильных комитетов Госсовета.

В частности, по ее словам, в школе № 4 Бугульмы были выявлены испорченные яйца, в Столбищенской школе Лаишевского района — сосиски, в Костенеевской школе Елабужского района — сливочное масло, в казанских школах-интернатах № 4 и № 7 — куриное мясо, в Большетурминской школе Тетюшского района — подсолнечное масло.

Также у оператора питания ООО «АБК Пеймент» выявили картофель с «опережающей» датой.

Госпожа Фомичева отметила, что управление получило 11 жалоб на школы и пять из них подтвердились. Так, в Куркачинской школе Высокогорского района уменьшали порции, а горячие блюда были остывшими. В Макуловской школе Верхнеуслонского района меню не соответствовало утвержденному: отсутствует рыба, овощи и фрукты не каждый день. В школе-саду для детей с нарушением зрения Нижнекамска были «некачественные продукты питания», а школе № 21 Казани — «антисанитария в пищеблоке».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"