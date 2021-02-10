Счетная палата РФ выявила нарушения в реализации проекта по очистке реки Темерник

В результате проведенного анализа мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012–2019 годах и истекшем периоде 2020 года Счетная палата России усмотрела признаки нецелевого использования бюджетных средств при очистке реки Темерник в Ростовской области. Результаты исследования опубликованы на сайте Счетной палаты.

Как следует из документа, в 2015–2017 годах минприроды Ростовской области проводило мероприятия по обезвреживанию отходов — деинвазии донных отложений — за счет средств федерального бюджета, в рамках программы «Развитие водохозяйственного комплекса». На работы было потрачено 6,9 млн руб. Согласно федеральному законодательству, проведенные мероприятия относятся к работам, связанным с обращением с отходами, а значит не могут быть профинансированы за счет федерального бюджета. В документе уточняется, что это может говорить о признаках нецелевого использования бюджетных средств со стороны минприроды Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба минприроды региона, обеззараживание илов во время реабилитации участка реки от Низового водохранилища Ворошиловского района до улицы Заречная проходила согласно проектно-сметной документации, которая была одобрена государственной экспертизой. «В соответствии с проектом, перед утилизацией изъятые донные отложения складировались на водосборной территории реки Темерник. Чтобы не допустить повторного загрязнения водного объекта, в том числе зародышами возбудителей различных болезней человека, проектом была предусмотрена процедура дезинвазии илов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева