В Осе и Соликамске построят новые детские поликлиники

В Пермском крае планируется построить еще две детские поликлиники. Одно медучреждение будет находиться в Осе, другое — в Соликамске. Об этом сегодня на заседании краевого правительства сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. «До 2025 года на территории края будет реализован проект первичной модернизации, в рамках которого запланировано строительство как детских, так и взрослых поликлиник», — рассказала глава регионального минздрава.

Напомним, ранее краевые власти планировали за 2017-2019 годы построить в регионе семь детских поликлиник. Пять новых поликлиник должно было появиться в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В запланированный срок была сдана только поликлиника в Соликамске. В 2020 году были введены в эксплуатацию медучреждения в Индустриальном и Свердловском районах Перми. На объектах в Кудымкаре, а также в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми работы продолжаются.