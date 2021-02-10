Долговые обязательства темрюкского грузоперевозчика продают за 126 млн рублей

Дебиторская задолженность темрюкской компании по грузовым перевозкам ООО «Сфера» продается за 126,8 млн руб., сообщается в ЕФРСБ.

На торги выставлены права требования к семи дебиторам, самые крупные из них – Дмитрий Скворцов (58,7 млн руб.), ЮФ «ПАРИТЕТ» (31,2 млн руб.) и Сергей Сухнат (14,8 млн руб.). Размер дебиторской задолженности совпадает с начальной ценой продажи.

ООО «Сфера» было признано банкротом в апреле 2018 года. Иск подали красноярское ООО «ТК Сибирь», иркутское ООО «СК Север Строй» и новосибирское ООО «Аурум».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сфера» зарегистрировано в Темрюке в 2002 году, основной вид деятельности – грузоперевозки. Уставной капитал компании – 20 тыс. руб., бенефициар – британский Elixir Group Ltd. В 2016 году (последние данные) выручка «Сферы» составила 233 млн руб., чистая прибыль – 35 тыс. руб.

Виктория Колганова