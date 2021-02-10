В Краснодаре арестована группа сбытчиков сильнодействующих лекарств

Восемь жителей Краснодара стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте через аптечную сеть сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ), сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Противоправная деятельность фигурантов дела была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, при обыске в доме предполагаемого руководителя организованной группы – владельца аптечной сети – были обнаружены лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества – прегабалин и тропикамид, а также пустые бланки отчетности и печати медицинских учреждений. В трех аптечных пунктах, расположенных в Краснодаре, были выявлены и задокументированы факты реализации сильнодействующих лекарств без назначения врача. Один из фигурантов дела помещен под домашний арест, остальным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар