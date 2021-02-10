Транспортную сеть Курска могут полностью обновить к 2024 году

Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) Москвы представил на пресс-конференции новую маршрутную сеть агломерации Курска. Разработчик предложил двухуровневую пересадочную модель, основанную на магистральных и подвозящих маршрутах. Пересадки, подчеркнули на пресс-конференции, будут бесплатными.

Реализация проекта запланирована в два этапа. Первый намечена на 2021–2020 годы, второй — на 2023–2024 годы. Как указано в презентации проекта, число маршрутов планируется сократить с нынешних 99 до 85 в 2022-м и 56 в 2024-м году. Это, в том числе, снизит уровень дублирования на улицах Ленина, Перекальского, Дзержинского, Энгельса, Карла Маркса, Запольной и 50 лет Октября.

Также планируется сокращение подвижного состава. Сейчас в Курске, по данным разработчика, действует 665 единиц транспорта. К 2022 году их число сократится до 520, к 2024-му — до 310. Как следует из презентации, в городе должны работать 53 автобуса большого класса, 209 малого класса, 48 троллейбусов, а также шесть трамваев.

На пресс-конференции отмечалось, что разработчик предложил восемь вариантов развития трамвайной сети. Однако в презентации указан только один. Он предполагает ликвидацию трех маршрутов и сохранение одного, на котором и будут работать шесть новых вагонов. Региональные и городские власти неоднократно заявляли о проблемах развития курского трамвая.

Александр Прытков