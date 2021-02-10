Минздрав Удмуртии проведет проверку в Глазовской межрайонной больнице

Во второй половине февраля 2020 года специалисты минздрава Удмуртии проведут комплексную проверку в Глазовской межрайонной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Георгия Щербака.

«В последнее время к нам поступает немало обращений граждан о качестве лечения и материально-техническом оснащении больницы. Это вполне объяснимо. Глазовская межрайонная больница — одна из самых крупных в республике, здесь обслуживается более 150 тыс. жителей Глазова и соседних районов. В больнице 25 отделений различного профиля и более 1,1 тыс. сотрудников»,— отметил господин Щербак.

Также в ходе проверки будут рассмотрены вопросы о потребности в ремонте помещений стационара, работе подразделений и дальнейшем развитии учреждения. Кроме того, планируется встреча руководства министерства с сотрудниками больницы.