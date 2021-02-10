В Свердловской области за сутки выявили 287 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 287 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил источник “Ъ-Урал”. От вируса скончались еще 14 человек.

Напомним, в последнее время в Свердловской области наблюдается снижение уровня суточного прироста больных COVID-19. Накануне впервые с 10 ноября 2020 года было зарегистрировано менее 300 случаев инфицирования.

Таким образом, с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 73 664 человек. Более 66 тыс. пациентов выздоровели. От коронавируса умер 2 171 больной.

Режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом региональные власти постепенно снимают карантинные ограничения.