Экс-сотрудник астраханской полиции осужден за применение насилия

Трусовский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска. Он признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР, с марта по ноябрь 2017 года с кладбища в Трусовском районе города было похищено 11 могильных оград с мест захоронений. Полицейский обнаружил фрагменты ограды в куче мусора во дворе одного из домов по улице Дзержинского. Хозяйка домовладения отрицала свою причастность к совершению преступлений. Сотрудник уголовного розыска, зная об отсутствии достаточных доказательств причастности женщины к кражам, якобы применил к ней насилие и заставил признаться в содеянном, а также написать явку с повинной, после чего в отношении астраханки возбудили уголовное дело. В дальнейшем дело прекратили по реабилитирующим обстоятельствам, поскольку причастность женщины к совершению преступлений не установили.

Суд назначил бывшему сотруднику уголовного розыска наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай