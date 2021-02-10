В каждой второй школе Татарстана выявили нарушения в организации питания

В ноябре-декабре 2020 года управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило организацию питания в 436 школах. В 57% из них были выявлены нарушения, сообщила заместитель министра образования республики Алсу Асадуллина на совместном заседании профильных комитетов Госсовета. Она заверила депутатов, что все ответственные лица подверглись дисциплинарным взысканиям.

По словам чиновницы, в Татарстане горячим питанием охвачены 98% школьников. При этом в начальной школе питание получают все ученики, с 5 по 11 классы — 96%.

Госпожа Асадуллина добавила, что с 17 октября на портал госуслуг РФ поступило 2475 обращений по организации питания младших классов. 86% родителей заявили, что их «все устраивает».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"