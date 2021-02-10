В Рыбинске старейший городской фонтан отреставрируют за 4 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области будет проведена реставрация старейшего городского фонтана, располагающегося в Карякинском саду, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы выполнит подрядная организация ООО «МАН», имеющая лицензию и разрешение на данную деятельность. С подрядчиком заключен контракт на 4 млн руб. Деньги были выделены из местного бюджета.

В пресс-службе администрации уточнили, что проект реставрации прошел историко-культурную экспертизу и согласование в департаменте архитектуры и градостроительства. В ходе работ будет обновлена водоподающая система, восстановлена бутонная чаша в основании. Фонтану придадут исторический облик.

«Будет снята чугунная чаша фонтана, ее отвезут для реставрационных работ в мастерскую, где отольют утраченные элементы, и по старым фотографиям изготовят недостающие детали. Ждет демонтаж, а затем восстановление бетонную конструкцию нижней чаши, также будет произведена полная замена системы канализации и водопровода»,— рассказал директор ООО «МАН» Андрей Маслов.

На данный момент проводятся подготовительные работы. Завершить реставрацию планируется в начале лета, к сезону работы фонтанов.

Дарья Сабаева