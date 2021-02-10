Глава СО РАН: в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах

Председатель Сибирского отделение Российской академии (СО РАН) наук Валентин Пармон во время эфира «Вести-Новосибирск» сообщил, что в регионах зарплаты ученых почти в два раза меньше, чем в мегаполисах.

«Диспаритет финансирования науки в России по отношении к тому уровню, который должен быть, — три-четыре раза»,— отметил он.

Как рассказал господин Пармон, академия наук с 2014 года отлучена от вопросов формирования зарплатаного фонда ученых. Пи этом, насколько ему известно, в фонд поступает определенная часть средств из федерального бюджета, затем следуют гранты и деньги, «которые идут по хоздоговорам».

«Источников много, но базовый уровень должен поддерживаться бюджетом»,— уточнил он.

В понедельник, 8 февраля, во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник Института цитологии и генетики (ИЦиГ ) СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкие зарплаты ученых. Находясь на полной ставке она получает 32 тыс. руб., хотя после майских указов должна получать 80 тыс. руб.

Заместитель директора ИЦиГ СО РАН по общим вопросам и экономике Сергей Лаврюшев подтвердил “Ъ-Сибирь”, что зарплата сотрудницы ниже положенных 78 тыс. руб. и объяснил это «катастрофической нехваткой денег», которых недостаточно и в других институтах. «Денег доведено в регионы меньше, чем необходимо для выполнения майских указов»,— сказал он.

Прокуратура Советского района Новосибирска, региональное управление Следственного комитета проверяют информацию о нарушении трудовых прав ученых учреждений СО РАН. Кроме того, свою проверку проводит Министерство науки и высшего образования РФ.

Подробнее о ситуации с заработной платой ученых — в материале “Ъ-Сибирь” «Средняя температура по науке».

Екатерина Лукашевич