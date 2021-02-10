В Югре за сутки COVID-19 заразились 93 человека

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 93 человека, два пациента скончались, сообщил региональный оперштаб. На момент выявления инфекции у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, шесть югорчан переносили заболевание бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 18 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 заразился 21 человек. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске заболели по 10 югорчан, в Югорске и Советском районе — по семь.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 49 149 человек. Из них 46 527 уже выздоровели, 694 пациента скончались. По данным на 10 февраля, состояние 86 пациентов оценивается как тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).