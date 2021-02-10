В Ростове экс-главбуху учебного центра ВКС назначили 6,5 лет колонии за мошенничество

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего главного бухгалтера 183 учебного центра военно-космических сил Владимира Приймака виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено 6,5 лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, Владимир Приймак в 2018–2019 годах, работая главным бухгалтером учебного центра ВКС, похитил более 17 млн руб. под предлогом выдачи гражданскому персоналу премии. Отметим, что в рамках гражданского иска с него взыскана эта сумма в пользу учебного центра. Адвокат осужденного Руслан Тришин отказался от комментариев.

Кристина Федичкина