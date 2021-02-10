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Уральские предприятия оштрафовали на 104 млн рублей за нарушение трудового законодательства

По итогам 2020 года, предприятия Свердловской области выплатили 104 млн руб. административных штрафов за нарушение трудового законодательства, сообщил на пресс-конференции руководитель региональной Госинспекции по труду Федор Кравцов. Он отметил, что за год на предприятиях региона было проведено свыше 2,1 тыс. документарных проверок, из которых только 93 — плановые. По их итогу было выявлено более пяти тыс. нарушений, выдано 1,5 предписаний.

По невыплате зарплат были проведены проверки в 615 хозяйственных предприятиях региона. Задолженностей выплачено на сумму свыше 130 млн руб.

«Мы проводим и большую профилактическую работу. Мы стали больше применять в своей практике вынесение предупреждений. В прошлом году было вынесено более 600 предупреждений. Рост составил 80%», — подчеркнул господин Кравцов.

Общее количество обращений граждан увеличилось на 30% и составило более 10,7 тыс. Не было ни одного нерассмотренного обращения, однако удовлетворены были только 60-70% из них. «В основном рост обращений произошел в апреле, мае и июне, когда были объявлены нерабочие дни. Обращения касались в первую очередь условий труда, когда останавливали производство. Потом пошел поток обращений, связанный с уменьшением размера выплат. В основном это касалось премиальных выплат», — добавил он.

Федор Кравцов отметил, что снижение травматизма на предприятиях Свердловской области составило 13%. Количество погибших работников сократилось на 18%, всего за год скончались на рабочем месте скончались 49 человек. Снижение тяжелых несчастных случаев составило 11%.

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