В Краснодаре прошли обыски в рамках следствия по делу о незаконном сбыте препаратов через сеть аптек

Сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю провело обыски в сети аптек, принадлежащих 52-летнему фигуранту уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы из восьми человек, подозреваемых в организации незаконного сбыта сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате следственных мероприятий, были обнаружены и изъяты более десятка коробок с лекарственными препаратами, содержащими прегабалин и тропикамид, запрещенными к продаже без рецепта через розничные аптечные сети. Кроме того, в ходе обысков следователи нашли бланки отчетности, печати медицинских учреждений и две коробки с бухгалтерскими документами. Также по месту жительства участников организованной группы, возраст которых составляет от 28 до 52 лет, были изъяты мобильные телефоны, отчетная документация и значительные суммы денег. В рамках следственных действий в трех аптеках, расположенных на территории города Краснодара выявлены и задокументированы факты реализации прегабалина и тропикамида без назначения врача.

На период предварительного следствия один из подозреваемых отправлен под домашний арест, остальные фигуранты заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Логинова