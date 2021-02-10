Оперный театр адаптирует еще шесть спектаклей для незрячих нижегородцев

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина в 2021 году адаптирует шесть новых постановок для незрячих и слабовидящих. Таким образом, в репертуаре театра станет восемь спектаклей с тифлокомментарием, об этом сообщила сама комментатор Вера Трубникова.

До конца года адаптировать планируется оперы «Евгений Онегин», «Иван Сусанин», «Анна—Марина», «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Иоланта». Премьера последней запланирована на 11 марта. Сейчас незрячим нижегородцам доступны балет «Бахчисарайский фонтан» (премьера состоялась 31 января) и опера «Князь Игорь» (премьера в 2018 году).

Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия, непонятного незрячему без специального пояснения. Информация поступает через специальный приемник и наушник, это оборудование можно получить в театре. Комментарии создаются заранее и озвучиваются тифлокомментатором в режиме реального времени.

Сейчас в Нижнем Новгороде работает только один тифлокомментатор — Вера Трубникова. Она также комментирует постановки в театре «Вера», в феврале и марте к показу запланировано пять адаптированных спектаклей.

Тифлокомментирование спектаклей в театрах Нижнего Новгорода организовано Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» при поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Нижегородский театр оперы и балета в 2021 году во второй раз получил грант для адаптации своих постановок.

Анастасия Еремина