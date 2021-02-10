Комбинат школьного питания в Самаре оштрафован за поставку некачественной колбасы

Кировский комбинат школьного питания ООО «ККШП» выплатит штраф на сумму 50 тыс. руб., а его генеральный директор – еще десять тыс. руб. за нарушения в области ветеринарии. Соответствующее решение приняло Управление Россельхознадзора по Самарской области. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В частности, представители Россельхознадзора обнаружили, что комбинат использовал при производстве вареной колбасы «Дружба» добавки, использование которых не допускается в продукции для школьного питания. При этом сведения о составе продуктов были отражены в технологических картах на колбасу и напечатаны на этикетке. Впоследствии колбаса поставлялась в самарские школы №170, №77 и №153.

Кроме того, у компании не было протоколов проверок этого продукта на пестициды, показатель «общий фосфор» и содержание генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО). Помимо прочего, в маркировке на указанную колбасу и во вкладышах пельменей «Филейные» и «Столичные» не было информации о предназначении продукции для питания детей и указания на возраст ребенка, с которого можно употреблять продукт. Также комбинат не предъявил документы государственной регистрации специализированной пищевой продукции для детского питания.

Георгий Портнов