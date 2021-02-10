Глава Удмуртии не стал ставить вакцину от коронавируса из-за наличия антител

Глава Удмуртии Александр Бречалов не стал ставить вакцину от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что он уже переболел COVID-19 и имеет антитела.

«Вы задаете мне вопросы, поставил ли я вакцину. Пока нет. Почему? Я переболел и у меня достаточно высокий уровень антител. При этом моя супруга переболела, и дети переболели. Но если я каждый месяц проверяю уровень антител, когда он будет ниже какой-то минимальной границы, то я обязательно поставлю вакцину. Уверяю вас, даже в легкой форме переболеть очень неприятно — ты выключаешься практически на две недели или больше из нормальной жизни»,— сказал господин Бречалов в эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, что на 10 февраля прививку от коронавируса сделали 10027 тыс. жителей Удмуртии. Из них 986 получили второй компонент вакцины.