На поддержку промышленности Пензенской области поступит 40 млн рублей

Фонд развития промышленности Пензенской области дополнительно получит 40 млн руб. из федерального бюджета. По предварительным данным заявка региона прошла конкурный отбор, сообщили в областном правительстве.

Областной Фонд развития промышленности создан по инициативе главы региона Ивана Белозерцева. Его целями являются содействие реализации государственной промышленной политики в Пензенской области, информационно-аналитическое и консультационное обеспечение субъектов деятельности в сфере промышленности, уточняют в правительстве.

Мария Шахрай