Лучше рыбинские спортсмены будут получать годовые стипендии

В городе Рыбинске Ярославской области лучшим спортсменам города, показывающим высокие результаты в различных видах спорта, назначены годовые стипендии, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что стипендии будут получать 25 рыбинских спортсменов. Каждый месяц они, в зависимости от рейтинга выступлений и уровня соревнований, будут получать 9,8 тыс. руб. и 4,9 тыс. руб.

Рейтинг спортсменов определяется в зависимости от результатов, показанных на соревнованиях в предыдущем году. Стипендия выплачивается с января по декабрь текущего года. По 9,8 тыс. руб. будут получать спортсмены, занимающие первые 15 мест рейтинга и по 4,9 тыс. руб. – спортсмены, занимающие в рейтинге следующие 10 мест.

Антон Антонов