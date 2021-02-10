Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов получил срок за ДТП

Аргаяшский районный суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову, обвиняемому в совершении дорожно-транспортного происшествия с тремя пострадавшими (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб. соответственно.

В суде установлено, что 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Андрей Косилов, управляя Lexus GX400, на участке дороги, где обгон запрещен, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пассажирка и водитель отечественной машины получили тяжелые травмы. Еще одному пассажиру был причинен вред здоровью средней тяжести