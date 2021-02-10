«Нет у Госдумы должного авторитета»

Вячеслав Володин подверг критике министра экономического развития Максима Решетникова. Спикеру, в частности, не понравилось сравнение Государственной думы с «площадкой». Володин напомнил чиновнику, что в нижней палате заседают народные представители, и их нужно уважать. При этом председатель Госдумы попенял Решетникову за то, что его министерство топчется на месте и не может обеспечить должные темпы роста. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен, что проблемы в экономике имеются, но в этом нельзя винить лишь профильного министра.

Дежавю: где-то мы это видели и слышали. Правильно, Вячеслав Володин отчитывает уже второго министра экономического развития, что выступает с докладом в Госдуме. В 2019-м эта участь постигла Максима Орешкина, и вот теперь пострадал его сменщик и к тому же тезка Максим Решетников. Нелишне при этом заметить, что оба министра молоды и придерживаются, скажем так, рыночных и — даже страшно подумать — либеральных взглядов. По большому счету, одно от другого неотделимо. Это они не со зла. Сложно сказать, кому из них было менее комфортно, наверное, обоим не очень.

Орешкина буквально отправили на переэкзаменовку, выставили с урока — плохо подготовился, не смог четко обозначить цели и задачи на перспективу. Решетников пострадал, в принципе, за то же самое, но в другой форме. Употребляет модные словечки, обозвал Госдуму «площадкой», да еще ухмыляется, когда председатель нижней палаты его критикует. Собственно, Максиму Геннадьевичу не привыкать — он от президента не раз уже терпел упреки, на всю страну. Так что Госдума — лишь очередное испытание. Впрочем, нельзя не отметить, что коллега Орешкин в итоге правительство покинул

Теперь, что называется, по существу. Тираду Вячеслав Викторовича можно условно разделить на два главных тезиса. Во-первых, министр Решетников не проявил должного уважения к народным в прямом смысле этого слова избранникам, назвал Думу «площадкой». А она, между прочим, теперь министров утверждает. Депутаты — это тот же народ, его выбор. Не забывайте об этом, господин чиновник. Во-вторых, за что пострадал и предшественник, много умных терминов, а на выходе ясности никакой. Где рост, где перспективы? Четче нужно выражаться, когда с народными представителями говорите.

На самом деле, Володин отчасти прав — мы же не на лекции и не на ученом совете. Этим грешат так называемые молодые технократы, они жизни не видели, считают, что говорят прописные истины, только им самими понятные. Хватки нет политической. При этом все-таки хочется отметить усилия Максима Геннадьевича хоть как-то защитить рыночную экономику и воспрепятствовать административному в нее вмешательству. Эх! Были времена, выступал в Думе Виктор Степанович Черномырдин, все ясно и понятно объяснял: «чешите в другом месте», например.

С другой стороны, такова на сегодня государственная установка — на смену политикам, которые четко объясняются, приходят упомянутые менеджеры-технократы, чья задача — работать и знать исключительно свой предмет.

Вот они и работают, как учили в университетах и аспирантурах. Видно, есть некоторые пробелы в установках. А что касается того, что Государственная дума — это народ, формально-то, конечно, да. Однако немало таких, кто с этим почему-то не согласен. По данным ВЦИОМ, доверяют нижней палате без малого 35% респондентов. Много это или мало? Не большинство, скажем так. Вот и «бешеным принтером» величают, и уважения нет должного, что даже министру приходится замечание делать — тенденция, однако. Несерьезно подходят, формально. А почему? Потому что авторитета у Госдумы нет должного. Вот Кремль — это начальство, это да, а парламент — не в полной мере. Видно, есть в этой связи некоторые перекосы в системе.