Проверка не выявила нарушений при выплате «ковидных доплат» уральским медикам, которые жаловались Путину

Государственная инспекция труда Свердловской области и региональная прокуратура по итогам проверки не выявили фактов невыплаты «ковидных доплат» медикам Качканарской ЦГБ, заявил на пресс-конференции руководитель региональной Госинспекции Федор Кравцов. Напомним, данное учреждение упоминалось в ходе пресс-конференции Владимира Путина в связи с невыплатой надбавок медикам за работу в «красной зоне».

«Факты, что медики не получили доплаты, не подтвердились. Там была категория работников, назовем их санитарками. От них были жалобы, что им не доплачивают, хотя они работают в помещениях, где есть больные коронавирусом», — отметил господин Кравцов. Он добавил, что для данной категории сотрудников дополнительные выплаты не предусмотрены.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, жалоба медицинских работников ЦГБ Качканара на отсутствие стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом поступила в колл-центр, принимающий вопросы для ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Сразу после того как жалоба прозвучала на пресс-конференции, оперативный штаб Свердловской области сообщил, что профильное министерство ранее получало сигналы из Качканарской ЦГБ, однако информация, по результатам проверки Фонда социального страхования, не подтвердилась.

Спустя несколько часов выяснилось, что в медучреждении действительно произошла задержка выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтических отделений ЦГБ Качканара. В связи с жалобой медиков СКР по Свердловской области и Роструд начали проверки.