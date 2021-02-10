В Самаре предложили пустить общественный транспорт через ул. Физкультурную

Чиновники Самары рассматривают возможность запуска общественного транспорта по ул. Физкультурной. С соответствующим предложением к ним в соцсетях обратился местный житель. Он мотивировал это тем, что на ул. Физкультурной находится много объектов социальной инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили о том, что местный перевозчик предложил чиновникам изменить маршрут движения автобусов № 27 «Безымянский рынок – кинотеатр “Луч”» и № 30 «Дом печати – завод “Экран”». Кроме того, компания выступила с инициативой отменить маршруты № 7 «Безымянский рынок—Транзитная» и № 65 «Центральный автовокзал—Кабельная». Это связано с тем, что автобусы дублируют друг друга, а на их маршрутах нет устойчивого пассажиропотока.

Георгий Портнов