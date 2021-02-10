В Астрахани осудили экс-сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей клиентов

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела продаж одного из банков. Она признана виновной в мошенничестве, с использованием служебного положения, совершенном в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с 2018 года по 2020 год сотрудница банка от имени девяти клиентов кредитной организации открыла счета и заключила договоры о вкладах, после чего с использованием логинов и паролей сняла денежные средства. Общая сумма похищенного составила более 10 млн рублей.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай