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В Астрахани осудили экс-сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей клиентов

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела продаж одного из банков. Она признана виновной в мошенничестве, с использованием служебного положения, совершенном в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с 2018 года по 2020 год сотрудница банка от имени девяти клиентов кредитной организации открыла счета и заключила договоры о вкладах, после чего с использованием логинов и паролей сняла денежные средства. Общая сумма похищенного составила более 10 млн рублей.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай


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