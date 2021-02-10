Удмуртстат: экономическая ситуация в оптовой торговле осталась удовлетворительной

В четвертом квартале 2020 года Удмуртстат провел очередное выборочное обследование деловой активности и конъюнктуры в оптовой торговле. Большинство респондентов — 91% — оценили положение своей организации как «благоприятное» и «удовлетворительное». Оценку «неблагоприятная» дали 9% опрошенных руководителей.

Увеличение оборота оптовой торговли по сравнению с третьим кварталом отметили 39% респондентов, 32% заявили об увеличении прибыли. При этом индекс предпринимательской уверенности составил минус 4,7 процентных пункта (п.п.). В третьем квартале он был + 0,9 п.п.

Главными факторами, ограничивающими деятельность оптовых организаций, назвали высокий уровень налогов и неплатежеспособность покупателей. Так считают 69% и 62% опрошенных. Почти половина — 44% — посетовали на недостаток финансовых средств и на высокие транспортные расходы, 30% — на высокий процент коммерческого кредита. Отсутствие каких-либо ограничений в деятельности компаний отметили 7% респондентов.

Отметим, что 41% опрошенных прогнозируют в третьем квартале снижение оборота, 39% — снижение прибыли. На увеличение оборота и прибыли рассчитывают 11% м 14% респондентов.