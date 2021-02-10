В школах Курганской области проверят качество питания

В школах Курганской области по поручению губернатора дважды в неделю будут проверять качество бесплатного питания учащихся. Особое внимание при проверках будут уделять не только меню и технологии приготовления пищи, но и срокам годности и условиям хранения, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Глава региона Вадим Шумков обязал департамент образования и науки провести проверки качества питания в школах Зауралья. Губернатор отметил необходимость строго контролировать закупки – в каком объёме и какого качества продукты доставляют поставщики в учебные заведения.

«В некоторых случаях представители компаний-поставщиков пытаются сэкономить и привозят в школы продукты более низкого качества. И как раз главная цель таких проверок – проконтролировать качество продуктов и их объемы поставок в школы. Очень важно, чтобы качество соответствовало заявленным требованиям», – отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Внеплановые проверки по организации бесплатного горячего питания во всех школах Курганской области уже начались, было проверено качество блюд в столовых восьми школ Кургана – № 5, 17, 22, 27, 29, 32, 41, 49. В Департаменте образования и науки региона подчеркнули, что родители также должны участвовать в подобных проверках.

Бесплатное горячее питание для детей начальных классов в школах было организовано по поручению президента Владимира Путина с 1 сентября 2020 года.