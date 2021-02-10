Больницы Волгоградской области частично вернулись к плановому режиму работы

В больницах Волгоградской области перепрофилировали 1821 койко-место в обычные стационарные единицы для планового лечения пациентов. Это составляет 22% от общего числа «ковидных» коек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, городская клиническая больница №1 им. С. З. Фишера в Волжском, а также Волгоградская областная психиатрическая больница №2, кожно-венерологический и наркологический диспансеры полностью переведены в штатный режим работы. Кроме того, к оказанию профильной медпомощи приступили два корпуса КБ №3 в Центральном районе Волгограда. В еще одном корпусе медучреждения в Ворошиловском районе сократили 100 инфекционных коек.

Волгоградская областная детская больница, региональный госпиталь ветеранов войн, клиническая больница скорой медицинской помощи №15 сократили количество инфекционных коек на 40, 75 и 398 единиц соответственно. В муниципальных районах поэтапно возвращаются к привычному режиму Калачевская и Урюпинская ЦРБ — в обоих стационарах пошли на сокращение 50 коек.

Мария Шахрай