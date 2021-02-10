Каждый пятый челябинец участвовал в коррупционных историях на работе

Опрос, проведенный компанией Headhunter, показал, что 23% челябинцев «так или иначе становились участниками коррупционных историй» на работе. Как отмечают авторы исследования, 10% респондентов утверждают, что им предлагали взятку. Чаще всего с этим сталкивались представители сферы безопасности и топ-менеджеры. 3% признались, что сами были вынуждены дать взятку, столько же были вовлечены в ситуации со злоупотреблением полномочиями и коммерческим подкупом.

О наличии системы комплаенс (внутренних правил, определяющих соответствие действий компании законодательству, отраслевым стандартам и корпоративной этике) у работодателей заявили 37% респондентов. Наиболее часто практикуемая мера по борьбе с коррупцией – запрет на совместную работу родственников и супругов (27%). 17% ответили, что им нельзя получать подарки от клиентов или партнеров свыше определенной стоимости, столько же – о запрете сотрудничества с организациями, где работают их супруги и родственники. По словам 7% участников опроса, им запрещено заводить романтически отношения с коллегами.

77% опрошенных ответили, что лично никогда не сталкивались с коррупцией ни на нынешнем месте работы, ни на предыдущих. Ничего не знают о таких случаях на текущем месте работы 57% (в среднем по стране – 65%). 20% знают о кумовстве и непотизме, 17% - о злоупотреблении полномочиями, 13% - о коммерческом подкупе, 10% - о случаях дачи и получения взятки.