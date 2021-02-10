Инвестиции в «Ростовский завод фильтровального оборудования» составят 50 млн рублей

Объем инвестиций в проект нового предприятия, «Ростовского завода фильтровального оборудования» («РЗФО»), оценивается в 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области». В сообщении уточняется, что сейчас в производство инвестировано более 25 млн руб.

«Практически все комплектующие ростовских фильтров — отечественного

производства. Завод выпускает фильтры для комбайнов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей, автобусов, компрессоров, дизель-генераторов и других видов техники», — говорится в сообщении. Планируемая мощность предприятия составляет 500 тыс. единиц продукции в год, на нее планируется выйти до конца 2021 года. А в январе, на этапе пуска-наладки, на заводе было выпущено 3 тыс. фильтров.

По данным сервиса kartoteka.ru, бенефициарами ООО «РЗФО» являются Олег Ной, Павел Сивоплясов и Игорь Вихров. Олег Ной и Павел Сивоплясов также являются учредителями ООО «РостАгросервис». Игорь Вихров является учредителем ООО «Пластфактор».

Наталья Шинкарева