Ремонт дворца им. Кирова оценили в 3 млн рублей

В Перми объявлен открытый конкурса на выполнение работ по текущему ремонту помещений имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Все работы необходимо выполнить в течение 172 суток со дня заключения контракта. Максимальная цена контракта указана в размере 3 млн руб. Итоги конкурса подведут 25 февраля.

Дворец культуры им. Кирова был построен в 1967 году. До 2011 года находился в собственности Пермского порохового завода. В январе 2011 был передан на баланс администрации Перми.