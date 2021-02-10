В Тутаеве пожарные спасли 9-летнюю девочку с балкона горящего дома

В городе Тутаеве Ярославской области пожарные спасли 9-летнюю девочку, находившуюся на балконе горящей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

В сообщении отмечается, что пожар произошел 8 февраля в доме на улице Победы, 2. Сообщение о возгорании в 9:42 передали очевидцы по экстренному номеру 112. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты увидели стоящую на балконе горящей квартиры на третьем этаже девочку. Ребенок звал на помощь.

Спасатели, используя пожарную трехколенную лестницу, сняли ребенка с балкона и передали прибывшим на место происшествия медицинским работникам. В горящей квартире никого из взрослых не было. Пожарным удалось спасти из огня домашних животных – кота и собаку. По данным пресс-службы, в 10:15 пожар был полностью ликвидирован.

Антон Антонов