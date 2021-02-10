Власти Кузбасса реорганизовали оперативный штаб

В Кузбассе реорганизован оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе. Теперь он будет заниматься профилактикой факторов риска, влияющих на здоровье жителей, сообщила пресс-служба правительства области.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась, и мы готовы решать другие серьезные задачи с учетом полученного штабом опыта. Одна из них касается заболеваемости туберкулезом»,— говорит губернатор Сергей Цивилев.

По данным заместителя губернатора Алексея Цигельникова, в области за пять лет заболеваемость туберкулезом снизилась с 102,3 до 72,5 случаев на 100 тыс. населения. Из заболевших 61% — жители трудоспособного возраста, которые не принимают участия в экономической деятельности.

Также отмечается, что смертность от заболевания снизилась за пять лет на 42%.



В начале февраля 2021 года власти Кузбасса отменили ряд ограничений. Разрешена работа кинотеатров, концертных залов со стопроцентной заполняемостью. Рестораны, кафе и остальные предприятия общепита, которые находятся в зоне фуд-корта в ТЦ, могут принимать посетителей в соответствии с количеством существующих мест. Возобновилось оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей. Кроме того, посещать работу могут 100% сотрудников организаций.

Местный оперштаб координировал работу по противодействию распространения коронавируса в регионе с марта 2020 года. По его данным, с начала пандемии выявлено 30408 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 29009 пациентов, 540 человек скончались.

Екатерина Лукашевич