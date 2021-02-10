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По факту пожара в екатериновской школе возбудили уголовное дело

В Саратовской области возбуждено уголовное дело факту нарушения правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее причинение крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, в период с 4 по 9 февраля в школе № 2 поселка Екатериновка проводились работы по демонтажу расширительных баков системы отопления, размещенных на чердаке. При проведении данных работ с применением газосварочного оборудования возник пожар. Кровля здания школы площадью 870 кв.м выгорела полностью. Администрации Екатериновского района причинен материальный ущерб на сумму 2,5 млн руб.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева


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