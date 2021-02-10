ФНС хочет стать кредитором бывшего совладельца Экопромбанка

Федеральная налоговая служба направила два требования о включении в реестр требований кредиторов бывшего совладельца АО «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. По данным ЕФРСБ, налоговики намерены получить с господина Нелюбина около 38 млн руб. Как следует из открытых источников, эта задолженность возникла после привлечения Владимира Нелюбина к субсидиарной ответственности в рамках дел о банкротстве подконтрольных ему ООО «Магнит-Инвест» и ООО «Магнит». Всего требования кредиторов к бизнесмену превышают несколько миллиардов рублей. Сам Владимир Нелюбин отбывает в колонии наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы за мошенничество со средствами банка.