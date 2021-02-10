«Русско-Высоцкая» птицефабрика начнет поставки на экспорт

Производитель мяса цыплят-бройлеров «МПЗ Русско-Высоцкое» станет продавать свою продукцию за рубежом. Об этом сообщил “Ъ-СПб” генеральный директор компании Антон Федоров.

«Экспорт, скорее всего будет в Китай, страны ЕС, Евразийского экономического союза. Возможно также будем поставлять продукцию по стандарту «Халяль» в Саудовскую Аравию», - сказал Антон Федоров. Сейчас основными рынками сбыта птицефабрики являются Петербург и Ленобласть, пояснил он.

Антон Федоров добавил, что в 2020 году птицефабрика провела оптимизацию производственных процессов, переставив оборудование цеха полуфабрикатов. Из-за того что дистанция транспортировки одной паллеты с птицей сократилась вдвое, эффективность сотрудника возросла с 38 до 46 кг в смену, пояснил Антон Федоров. Изменения коснулись и цеха убоя птицы, где за полгода выработка увеличилась на 14%. В итоге себестоимость производства тушки снизилась на 36 тыс. рублей за смену или 930 тыс. рублей в месяц.

Расположенный в Ломоносовском районе завод «Русско-Высоцкое» производит около 1350 тонн продукции в месяц: тушки цыплят-бройлеров, субпродукты, а также полуфабрикаты и колбасы.

По предварительным данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, в 2020

году в регионе было произведено 308 тыс. тонн мяса птицы (71% в общего объема в СЗФО). В число основных производителей входят птицефабрика «Синявинская», «Роскар» и «Северная» и «Русско-Высоцкая». Доля последней оценивается в 5,6%.

Ольга Кантемирова