УФССП приостановило работу комплекса «Галатея»

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю приостановили работу культурно-оздоровительного комплекса «Галатея», расположенного в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Основанием для визита приставов стали исполнительные документы в отношении физического и юридического лиц о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности комплекса. В состав комплекса входят гостиница и сауна с бассейном. Сотрудникам и посетителям комплекса пришлось покинуть здания. Приставы опечатали вход и будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.