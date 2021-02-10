Предприятия оборонного комплекса в Алтайском крае сократили выпуск продукции на 10-12%

В Алтайском крае предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сократили объемы работы в 2020 году на 10-12% по сравнению с показателями 2019 года. По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, это связано и с фактором пандемии и с наличием заказов со стороны головных компаний, Минобороны. Он отметил, что, например, у ФНПЦ «Алтай» по 2021 году нет оборонзаказа. «Он возобновится с 2022 года. Но у предприятия есть другие направления длительности. Пока предприятие сокращать работников не планирует»,— сказал министр. Вячеслав Химочка отметил, что в 2021 году снижения объема работ предприятиями ОПК в крае не планируется — он ожидается на уровне 2020 года.

Оксана Павлова