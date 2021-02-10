Замглавы Чернушки заплатит 2 тыс. рублей за неисполнение требования прокурора

Чернушинский суд оштрафовал замглавы администрации Чернушенского городского округа за умышленное невыполнение законных требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Основанием для возбуждения административного производства в отношении замглавы явилось не исполнение требование о предоставлении информации и документов, необходимых для проведения прокурорской проверки. Запрос надзорного органа специалистами администрации в установленные сроки не был исполнен, запрошенные документы не предоставлены.

Постановлением суда замглавы администрации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб.