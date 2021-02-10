Томская область увеличила экспорт дикоросов

В 2020 году томские заготовители и переработчики дикоросов увеличили экспорт продукции до 6,9 тыс. т (годом ранее — 4.7 тыс. т). По словам заместителя губернатора Томской области Андрея Кнорра, это кедровый орех, ягодные нектары, джемы, мороженое с ягодами и кедровым орехам, кедровое молочко.

Всего, по данным администрации региона, в области производится 30,6 тыс. т продукции из дикоросов. Это около 12% в общем объеме томской «пищевки». В регионе ежемесячно производится 725 т кондитерских начинок и кремов, 145 т джемов и повидла, 41 т варенья, 160 т соков и нектаров, 343 тыс. дкл ремесленных ягодных вин и др.

К 2024 году область рассчитывает увеличить объем экспорта дикоросов до 8 тыс. т. в год.

Ранее томский производитель продукции из дикоросов группа «Савва» сообщала о планах наладить поставки своей продукции в Китай.

Подробнее о планах поставки в Поднебесную продуктов сибирского производителя — в материале “Ъ-Сибирь” «Сласть как надо в Китай».

Оксана Павлова