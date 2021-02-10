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Пермские лифтеры продают свою базу за 130 млн рублей

На ул. Лодыгина, 38 на продажу выставили производственную базу площадью 6,67 тыс. кв. м. В объявлении на сайте avito.ru сообщается, что стоимость объекта составляет 130 млн руб. Разрешенное использование участка – под промышленные объекты. На территории базы имеются 3-этажный комплекс с административными производственными помещениями, гаражом, холодный склад с кран-балкой, козловой кран. У базы есть постоянные арендаторы. В онлайн-справочнике 2gis.ru указано, что по ул. Лодыгина, 38 находятся офисы 9 организаций, среди которых торгово-сервисная компания «Кофейный дом Прикамья», студия Dream Car, бухгалтерские услуги «Учет и налоги», ремонтная компания «Дорожник-2000» и другие.

По данным выписки Росреестра, собственником нежилого здания по этому адресу с 2013 года является ПД ООО «Союзлифтмонтаж». Объект с 2018 года находится в ипотеке у «Проинвестбанка». Земельный участок под зданием арендует ООО «Строительно-монтажное управление №1».

ПД ООО «Союзлифтмонтаж» работает в сфере лифтового оборудования. В kartoteka.ru указано, что общество занимается ремонтом машин и оборудования. Владельцы организации – Виктор Такаев и Юрий Ворохобов. Господа Такаев и Ворохобов также являются совладельцами компаний по ремонту лифтового оборудования (ООО «Транслифт», ООО «Союзлифтмонтаж», ООО ТД «Союзлифтмонтаж).

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