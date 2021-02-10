В Татарстане 16% опрошенных сталкивались с кумовством и блатом на работе

16% татарстанцев сталкивались на работе с кумовством и блатом, сообщила служба исследований рекрутингового сервиса HeadHunter со ссылкой на проведенный опрос.

Мужчины отмечали это явление чаще женщин (32% против 24%). Также, согласно ответам респондентов, оно более характерно для крупных компаний (свыше 1 тыс. сотрудников), чем для мелких (менее 50 сотрудников).

Кумовство и блат особенно часто встречаются в производственной, сельскохозяйственной и строительной сферах, а также добывающей отрасли и транспортно-логистической сфере.

При этом по результатам опроса 62% работодателей считают кумовство и блат категорически неприемлемыми в рабочем коллективе.

В сообщении HeadHunter не уточняется, сколько жителей Татарстана приняли участие в опросе и когда он состоялся.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"