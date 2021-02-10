Свободные площади в небоскребах «Москва-Сити»

№ Башня Год ввода в эксплуатацию Общая площадь (кв. м) Площадь офисов (кв. м) Вакантно офисов (кв. м) Вакантно офисов (%) Средняя базовая ставка аренды (руб. за 1 кв. м в год, не вкл. НДС) Операционные расходы (руб. за 1 кв. м в год, не вкл. НДС) Апрель 2020 Январь 2021 Апрель 2020 Январь 2021 Апрель 2020 Январь 2021 1 «Федерация Восток» 2018 442 915 150 792 35 044 39 065 23,24% 25,91% 39 320 38 928 3 100 «Федерация Запад» 2016 81 590 2 137 2 021 2,62% 2,48% 41 610 39 565 3 100 2 Neva Towers 2020 357 000 60 282 60 282 10 691 100,00% 17,73% 36 880 36 400 8 000 3 «Империя» 2015 290 191 121 497 13 068 16 053 10,76% 13,21% 34 073 33 550 5 100 4 «Город столиц» 2009 286 680 75 432 13 527 12 523 17,93% 16,60% 37 487 34 807 6 945 5 Башня на набережной 2007 265 602 167 997 8 455 18 616 5,03% 11,08% 50 095 48 692 11 237 6 «Око» 2015 249 600 110 000 16 527 17 854 15,02% 16,23% 36 000 42 667 7 000 7 «IQ-Квартал» 2016 228 000 123 192 2 282 2 014 1,85% 1,63% 35 000 34 476 7 500 8 «Меркурий» 2013 180 166 89 025 12 048 8 654 13,53% 9,72% 30 286 31 063 7 500 9 Северная башня 2007 135 000 110 000 13 735 14 413 12,49% 13,10% 25 415 23 870 6 020 10 Башня 2000 2000 64 000 26 600 3 252 2 452 12,23% 9,22% 23 215 23 500 5 000 11 City Point 2013 75 000 15 000 4 938 7 238 32,92% 48,25% 14 000 14 000 3 000