Свободные площади в небоскребах «Москва-Сити»

|
|№
|Башня
|Год ввода в эксплуатацию
|Общая площадь (кв. м)
|Площадь офисов (кв. м)
|Вакантно офисов (кв. м)
|Вакантно офисов (%)
|Средняя базовая ставка аренды (руб. за 1 кв. м в год, не вкл. НДС)
|Операционные расходы (руб. за 1 кв. м в год, не вкл. НДС)
|Апрель 2020
|Январь 2021
|Апрель 2020
|Январь 2021
|Апрель 2020
|Январь 2021
|1
|«Федерация Восток»
|2018
|442 915
|150 792
|35 044
|39 065
|23,24%
|25,91%
|39 320
|38 928
|3 100
|«Федерация Запад»
|2016
|81 590
|2 137
|2 021
|2,62%
|2,48%
|41 610
|39 565
|3 100
|2
|Neva Towers
|2020
|357 000
|60 282
|60 282
|10 691
|100,00%
|17,73%
|36 880
|36 400
|8 000
|3
|«Империя»
|2015
|290 191
|121 497
|13 068
|16 053
|10,76%
|13,21%
|34 073
|33 550
|5 100
|4
|«Город столиц»
|2009
|286 680
|75 432
|13 527
|12 523
|17,93%
|16,60%
|37 487
|34 807
|6 945
|5
|Башня на набережной
|2007
|265 602
|167 997
|8 455
|18 616
|5,03%
|11,08%
|50 095
|48 692
|11 237
|6
|«Око»
|2015
|249 600
|110 000
|16 527
|17 854
|15,02%
|16,23%
|36 000
|42 667
|7 000
|7
|«IQ-Квартал»
|2016
|228 000
|123 192
|2 282
|2 014
|1,85%
|1,63%
|35 000
|34 476
|7 500
|8
|«Меркурий»
|2013
|180 166
|89 025
|12 048
|8 654
|13,53%
|9,72%
|30 286
|31 063
|7 500
|9
|Северная башня
|2007
|135 000
|110 000
|13 735
|14 413
|12,49%
|13,10%
|25 415
|23 870
|6 020
|10
|Башня 2000
|2000
|64 000
|26 600
|3 252
|2 452
|12,23%
|9,22%
|23 215
|23 500
|5 000
|11
|City Point
|2013
|75 000
|15 000
|4 938
|7 238
|32,92%
|48,25%
|14 000
|14 000
|3 000