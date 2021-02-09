АО «Гидрогаз»: время перемен Новые системные решения во всех сферах деятельности компании определены стратегией ее развития на дальнюю перспективу

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В год своего 25-летнего юбилея, который отмечают на предприятии в феврале 2021 года, АО «Гидрогаз» подошел к важнейшему этапу своего развития на пути трансформации в одну из ведущих инжиниринговых и производственных компаний энергетического машиностроения. С этим связан полный ребрендинг компании.

Ребрендинг, по сути, является символическим отражением глубины перемен и решаемых при этом задач. «Сегодня мы формируем новые системные решения, которые определят вектор развития предприятия на дальнюю перспективу во всех сферах нашей деятельности. В основе этих решений — цифровизация и «перепрограммирование» большинства бизнес-процессов и технологий по изготовлению и созданию новой высокотехнологичной продукции, усиление инновационного блока, резкое повышение производительности труда инженерно-технических работников и производственного персонала. А это целый комплекс мер, осуществление которых требует новаторских подходов и немалых финансовых вложений», — объясняет генеральный директор АО «Гидрогаз», заслуженный машиностроитель РФ Дмитрий Марков.

По его словам, анализ общеэкономической ситуации и сложившихся на рынке тенденций в области поставок промышленной продукции инвестиционного спроса, выявляет необходимость существенных, а кое -где и концептуальных изменений в организации работы компании. Это ответы на вопросы о будущем технологий производства и управления, об инструментах обеспечения роста производительности труда и сбережения ресурсов, о подготовке профессиональных кадров.

На сегодняшний день уже запущен ряд проектов, касающихся формирования и алгоритмов управления базами данных экономической и сбытовой деятельности предприятия, планирования и учета всех видов ресурсов. Предприятие приступило к реализации ряда этапных технических проектов по разработке новой продукции на основе запатентованных технических решений. В соответствии с принятой стратегией развития разработана комплексная система реновации технологической базы, обеспечивающая рост производительности труда производственного персонала.

«Пришло время, требующее резкого роста производительности труда ИТР. Сегодня мы уже понимаем какими инструментами можно обеспечить новый уровень его эффективности. При этом, очень важно наладить анализ и системный контроль за выработкой инженерно-технических работников. Это становится неким мейнстримом для укрепления конкурентоспособности предприятия в сегодняшних, да и завтрашних рыночных условиях», — поясняет генеральный директор АО «Гидрогаз».

Показательным примером новых методов решения задач в области ускорения создания новой продукции, является включение сквозных (от проектирования до испытаний новой продукции) 3D-технологий. При этом, для расширения технологических возможностей 3D-печати, в конце прошлого года изготовлен и интегрирован в технологическую цепочку первый 3D-принтер собственной конструкции с улучшенными по сравнению с импортными аналогами техническими характеристиками.

Свою нишу на российском рынке АО «Гидрогаз» видит, как и прежде, в создании высокотехнологичной импортозамещающей техники, делая акцент на ее мировой новизне. Предприятие гордится своим вкладом в развитие инновационного энергетического машиностроения, подтверждением чего является создание насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, названия которых и технические характеристики стали в нашей стране эталоном и копируются многими другими производителями.

АО «Гидрогаз» ежегодно участвует в конкурсах Минпромторга, получая господдержку на разработку и производство не менее 2-х новых высокотехнологичных изделий. Это, как правило, совершенно новая продукция, с обязательным наличием запатентованных предприятием технических решений, большим объемом представляемых на конкурс документов и подробной отчетностью по показателям объемов производства.

Свой юбилейный год компания встретила 10% ростом производства и новыми уникальными разработками практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

Несмотря на сложности, вызванные экономическим кризисом, компания последовательно идет к цели — созданию крупной инжиниринговой и производственной структуры, способной реализовывать масштабные промышленные проекты в химической, ядерной, нефтегазовой промышленности и энергетике не только на отечественном, но и на мировом рынке.