Экс-глава Соликамска не допущен к конкурсу на пост руководителя муниципалитета

Комиссия по отбору главы Соликамского городского округа не допустила к участию в конкурсе бывшего главу Соликамска Сергея Девяткова. Об этом сообщает местный telegram-канал «СлуховойАнализатор». Источники “Ъ-Прикамье”, знакомые с ходом конкурса данную информацию подтверждают. По словам одного из собеседников, господин Девятков «неправильно представил документы».

Остальные 10 кандидатов были допущены к участию в конкурсе. На пост руководителя округа претендуют: действующий глава Соликамска Алексей Федотов, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, специалист по закупкам ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» Илья Мальцев, директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе, начальник финансового управления администрации Соликамского округа Игорь Савинов, замглавы муниципальной администрации Вадим Черенков, вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг, депутат думы Александровского округа Дмитрий Мельчаков, тренер-преподаватель «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо» Владислав Сидоров, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-Баскет» Алексей Пегушин.

Конкурс запланирован на 16 февраля. Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета. Их оценит комиссия из представителей Соликамска и губернатора Пермского края. По итогам отбора муниципальной думе будут представлены не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.