Технопарк одинокой звезды

Промышленно-производственная группа «Иолла» перепрофилирует в технопарк принадлежащий ей бизнес-центр «Техас-Строй» (Пермь, ул. Стахановская, 54). Площади в четырехэтажном здании планируется сдавать в аренду IT-компаниям. Эксперты называют идею в условиях коронакризиса правильной. За последние несколько лет это будет уже третий частный технопарк в регионе, причем первые два («Технопарк-Пермь» и Morion Digital) находятся вблизи от БЦ «Техас».



Промышленно-производственная группа «Иолла», владеющая зданием по ул. Стахановской, 54, где ранее размещался магазин строительных и отделочных материалов «Техас-Строй», решила перепрофилировать объект. Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в компании, в основной части здания подготовят площади, которые «Иолла» намерена сдавать IT-компаниям и другим партнерам. Под эти цели выделены второй, третий и четвертый этажи, торговые галереи сохранятся только на первом. Сейчас на объекте заканчивается капитальный ремонт. В корпусе общей площадью около 12 тыс. кв. м ведется монтаж вентилируемого фасада, отделка помещений первого этажа и входных групп. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на апрель.

Порядка 40% офисных площадей уже законтрактовано арендаторами. «Данный корпус будет флагманом компании в реализации проекта глобальной реновации территории по ул. Стахановской, 54. Проект предполагает не только обновление внешнего вида и внутреннего содержания зданий, но и благоустройство территории для создания комфортной и привлекательной среды для работы компаний-парт­неров»,— подчеркнули в «Иолле». Компания планирует завершить все работы к 300-летию Перми.

Основное направление деятельности группы «Иолла» — разработка и производство электрических машин малой мощности, электродвигателей и электровентиляторов. Владельцем группы является бывший депутат Законодательного собрания Пермской области Игорь Пастухов.

Помещения в здании по ул. Стахановской, 54 сдавались в аренду и раньше. На первом этаже размещался универсальный торговый центр строительных и отделочных материалов «Техас-Строй». Всего в бизнес-центре располагались 28 организаций и магазинов, включая управления Пенсионного фонда РФ в Индустриальном и Дзержинском районах и краевое управление Федеральной службы судебных приставов.

В конце августа 2020 года «Техас-Строй» закрылся на реновацию, договоры с арендаторами были расторгнуты. Как сообщал тогда информированный источник, после ремонта концепцию объекта планировалось сменить. Центр должен был открыться нынче в январе.

Отметим, что «Техас-Строй» находится вблизи от двух первых частных пермских технопарков — Morion Digital (площадка завода «Морион» по ш. Космонавтов, 111) и «Технопарк-Пермь» (ул. Стахановская, 54п).

Директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров заметил, что третий частный технопарк за последние четыре года — это «реальный показатель динамики IT-системы Пермского края и отличный пример того, что это бизнес с хорошими перспективами». «Специализации, фокусировка технопарков естественным образом различаются, и это обогащает IT-кластер вокруг Morion Digital. Не сомневаюсь, что коллеги найдут свою нишу. Мы, например, делаем ставку на взаимодействие стартапов со зрелыми компаниями. Миссия Morion Digital — создание территории сотрудничества (collaborative space), поэтому мы с удовольствием поддержим своих коллег в части специализированных сервисов — того, что отличает технопарк от офисного центра»,— подчеркнул Оскар Ягафаров.

По мнению вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елены Гилязовой, в частных технопарках подход к резидентам и бизнесу «носит чисто экономический характер со всеми вытекающими последствиями». «Мне кажется, очень хорошо, когда несколько технопарков располагаются поблизости, потому что это создает определенную среду, коммуникацию — этим людям необходимо общаться между собой»,— отметила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. Эксперт обращает внимание, что технопарки будут конкурировать между собой, однако конкуренция является источником развития: «Весь вопрос в квалификации тех людей, которые хотят войти в новый, видимо, для них бизнес. Очень хочется пожелать им успехов».

Евгения Ахмедова