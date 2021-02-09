Кубанская оборонка расширяет конверсию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Приборостроительный завод в Краснодаре, выпускающий комплексы телекоммуникаций специального назначения, аппаратуры систем связи и передачи информации, намерен расширить производство за счет выпуска гражданской продукции. Об этом зашла речь во время визита Вениамина Кондратьева на оборонное предприятие. Здесь глава региона осмотрел производственные цеха: участок монтажа печатных плат, сборки, регулировки агрегатов, а также слесарно-механический цех.

«У компании большая история и крепкие традиции. Завод стабильно работает почти пятьдесят лет. Важно, что в условиях пандемии вы сохранили коллектив и мощности, продолжили выпуск современной техники для укрепления обороноспособности страны. Нам нужны ваши инновационные технологии и в производстве гражданской продукции. Завод расширит производство, а край получит новые рабочие места для жителей и дополнительные налоги в бюджет»,— рассказал губернатор.

Сейчас предприятие поэтапно переходит на производство товаров для гражданских нужд. Здесь уже выпускают почвообрабатывающую технику, кассовые аппараты, элементы уличного освещения. Руководство завода отмечает, что продвигать продукцию двойного назначения, поставлять ее не только в край, но и за его пределы— одна из важнейших задач, стоящая перед компанией.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край готов оказать предприятию необходимое содействие в этой работе. Напомним: в прошлом году по распоряжению главы региона Фондом развития промышленности края разработана специальная льготная программа «Конверсия». По ней оборонным предприятиям предлагается льготный заем до 80 млн рублей, ставка по нему составляет от 1% до 5% годовых. Эти меры поддержки будут способствовать достижению задачи, поставленной президентом страны: довести к 2030 году долю гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до 50%.

Напомним: в августе прошлого года первым заемщиком по программе «Конверсия» стал краснодарский производитель аккумуляторных батарей— ему одобрена заявка на 80 млн рублей. Полученные средства производитель направит на расширение действующего производства фотопреобразователей.

Газозаправкам дали землю

В Краснодаре определено шесть земельных участков для размещения газозаправочных станций, сообщил ­министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко

Глава ведомства подчеркнул, что губернатор края Вениамин Кондратьев ставит задачу активнее развивать сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), работающих на природном газе. «В последние полтора года мы провели большую работу с инвесторами и администрацией Краснодара. Определили шесть участков для размещения газовых заправок, которые располагаются в направлении основных выездов из города»,— сообщил руководитель министерства.

На сегодняшний день в краевом центре находятся две такие станции, в пиковые часы они испытывают колоссальную нагрузку. «В 2021 году планируется приступить к строительству АГНКС по ул. Бородинской и в микрорайоне Гидростроителей. В следующем году— возвести заправки в хуторе Ленина и поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и Ейское Шоссе»,— сообщил Андрей Ляшко, уточнив, что в генеральную схему газоснабжения кубанской столицы сегодня вносятся изменения, которые предусматривают размещение еще восемнадцати заправок с природным газом.

Газомоторное топливо значительно дешевле бензина, позволяет заметно увеличить срок работы техники и снижает стоимость ее эксплуатации. Как ранее подчеркивал губернатор Вениамин Кондратьев, это топливо самое экологичное, что особенно важно для Краснодарского края как курортного региона.

Всего сейчас на Кубани работает 21 АГНКС, девять из них построены за последние четыре года. Министр ТЭК и ЖКХ края также сообщил, что с 2019 года государство оказывает беспрецедентную поддержку развитию рынка газомоторного топлива в России. Краснодарский край участвует в федеральной программе «Развитие ТЭК». По ней предусмотрены субсидии на строительство АГНКС и переоборудование транспортных средств для использования природного газа.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края