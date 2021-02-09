Жители Новороссийска обратились к главе Верховного суда из-за дела о строительстве морского терминала

Инициативная группа жителей Восточного микрорайона Новороссийска записала видеообращение к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и директору Судебного департамента Александру Гусеву в защиту Волочаевского пляжа.

«Мы – инициативная группа жителей Восточного района Новороссийска, в котором проживают около 42 тыс. жителей, вынуждены обратиться к вам в связи с тем, что более четырех месяцев в Ленинский районный суд Новороссийска из Четвертого кассационного суда не возвращается дело, от результатов рассмотрения которого зависит благополучие проживающих в Восточном округе жителей. Суть иска состоит в том, чтобы признать право собственности на кусок земельного участка и побережье Черного моря длиной 160 метров для строительства терминала», – говорится в видеообращении, которое опубликовала «Наша газета Новороссийск».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года стало известно, что ООО «Порт Виктория» намерено построить в Новороссийске морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов. Согласно техническому заданию на разработку проектной документации, терминал планируют построить на восточном берегу Цемесской бухты, в районе улицы Волочаевской. Грузооборот терминала составит 2,5 млн тонн в год. Терминал сможет принимать суда грузоподъемностью 35 и 77 тыс. т и осадкой 9,9 м и 14,2 м.

Однако жители Новороссийска выступили против строительства морского терминала, отмечая, что на этом месте много лет существует «народный пляж». Также они настаивали, что появление терминала усугубит ситуацию с экологией и транспортной нагрузкой в Восточном районе, так как его хотят построить в непосредственной близости от жилых домов – на расстоянии 80-120 метров. Кроме того, грузы будут доставляться по перегруженному участку федеральной трассы М-4 «Дон» 30-тонными грузовиками из расчета 7-10 машин в час, утверждают жители.

В июне 2020 года должны были состояться общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проекта, однако их не смогли провести из-за слишком большого наплыва желающих.

Алексей Белянин